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20.01.2020 04:24
Рубрика: В мире

Молнии оказались самым смертельно опасным природным явлением на Кубе

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

В среднем 54 человека в год становятся жертвами удара молнии на Кубе. Это самое смертоносное природное явление на Острове свободы, которое по числу жертв опережает прочие естественные катаклизмы. Такая информации содержится в исследовании Кубинского института метеорологии, которое приводит издание Granma.

Фото: National Weather Service’s office in Fairbanks
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"Число смертей в результате удара молнии на Кубе значительно превосходит количество жертв ураганов, смерчей, прибрежных наводнений, а также наводнений, вызванных проливными дождями", - говорится в статье. Например, в период с 1987 по 2017 годы всего погибло 1742 человека. Самыми опасными оказались жаркие летние месяцы. Кубинские метеорологи объясняют такую статистику тем, что именно летом регистрируется наибольшее количества молний, чему способствует тропическая жара. Именно поэтому и самыми опасными регионами стали западные провинции страны от Камагуэя до Гуантанамо - самые жаркие территории Острова.

В качестве меры предосторожности кубинские метеорологи рекомендуют руководствоваться правилом "30-30". Если от вспышки молнии до момента, когда становится слышен гром, проходит менее 30 секунд - стоит искать убежище. Выходить же оттуда стоит спустя примерно 30 минут после последнего раската грома. Выяснилось, что значительное число смертей наступает уже после того, как гроза стихла.

В целом же правила поведения во время грозы традиционны - не стоит прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону, а также необходимо немедленно выйти из любого водоема. Кроме того, не рекомендуется бежать в мокрой одежде.

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