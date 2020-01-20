Новости

ВОЗ экстренно обсудит вспышку коронавируса в Китае 22:45
В Южной Корее сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом 22:20
Генеральный секретарь ОДКБ встретился с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу 22:10
Audi привезла в Россию эксклюзивный Q5 20:58
Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма 20:24
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя" 20:16
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе 20:10
Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу 20:07
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми 19:47
Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 19:40
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 19:19
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 19:07
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 18:53
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 18:53
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 18:50
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 18:40
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 18:29
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 18:25
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
20.01.2020 21:20
Рубрика: Спорт

Ступор чемпионок

У столичных динамовок уже пять поражений в Суперлиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
После паузы, связанной с проведением в первой половине января континентальных олимпийских отборочных турниров, возобновился чемпионат Суперлиги. В центральном матче действующий обладатель "золота" московское "Динамо" уступило на выезде казанским одноклубницам - 0:3 (22:25, 24:26, 18:25).

Эта же пара соперников в конце декабря сразилась в финале Кубка России в столице Татарстана, и тогда тоже верх взяли казаночки. Таким образом, затяжной кризис у действующего чемпиона продолжается. Наталия Гончарова и компания в Суперлиге потерпели уже пять поражений и находятся в турнирной таблице на непривычном для них пятом месте, пропуская вперед калининградский "Локомотив", "Уралочку", своих нынешних обидчиц и даже саратовский "Протон", который под руководством бывшего наставника сборной Юрия Маричева в этом сезоне выглядит солидно.

Стали известны кандидаты в мужскую сборную по волейболу на сезон-2020

Лучшим бомбардиром во встрече двух "Динамо" стала хорватка Саманта Фабрис, набравшая 23 очка. Она в составе своей сборной в январе играла в Голландии на олимпийском отборе, но ее команда выступила неудачно. В рядах хозяек отметим все более уверенную игру совсем еще юной Арины Федоровцевой, которая в день матча справила свое 16-летие. У Арины - спортивные гены, ее отец - олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле в соревнованиях парных четверок Сергей Федоровцев.

Москвички играли без своего главного тренера Александра Сукомела. Он приболел, девушками руководил его ближайший помощник Дмитрий Дьяков. Что же касается затянувшегося кризиса команды, то он должен беспокоить и нового наставника национальной дружины Сержио Бузато. Ведь в расширенный список из 27 кандидатов в сборную на олимпийский сезон-2020 входят сразу шесть столичных динамовок - диагональная нападающая Наталия Гончарова, блокирующие Екатерина Ефимова, Екатерина Любушкина и Ирина Фетисова, доигровщики Яна Щербань и Виктория Русакова.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
ММА
ММА
Появилось видео нокаута Серроне в поединке с Макгрегором
НХЛ
НХЛ
Малкин помог "Питтсбургу" совершить фантастический камбэк