После паузы, связанной с проведением в первой половине января континентальных олимпийских отборочных турниров, возобновился чемпионат Суперлиги. В центральном матче действующий обладатель "золота" московское "Динамо" уступило на выезде казанским одноклубницам - 0:3 (22:25, 24:26, 18:25).

Эта же пара соперников в конце декабря сразилась в финале Кубка России в столице Татарстана, и тогда тоже верх взяли казаночки. Таким образом, затяжной кризис у действующего чемпиона продолжается. Наталия Гончарова и компания в Суперлиге потерпели уже пять поражений и находятся в турнирной таблице на непривычном для них пятом месте, пропуская вперед калининградский "Локомотив", "Уралочку", своих нынешних обидчиц и даже саратовский "Протон", который под руководством бывшего наставника сборной Юрия Маричева в этом сезоне выглядит солидно.

Лучшим бомбардиром во встрече двух "Динамо" стала хорватка Саманта Фабрис, набравшая 23 очка. Она в составе своей сборной в январе играла в Голландии на олимпийском отборе, но ее команда выступила неудачно. В рядах хозяек отметим все более уверенную игру совсем еще юной Арины Федоровцевой, которая в день матча справила свое 16-летие. У Арины - спортивные гены, ее отец - олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле в соревнованиях парных четверок Сергей Федоровцев.

Москвички играли без своего главного тренера Александра Сукомела. Он приболел, девушками руководил его ближайший помощник Дмитрий Дьяков. Что же касается затянувшегося кризиса команды, то он должен беспокоить и нового наставника национальной дружины Сержио Бузато. Ведь в расширенный список из 27 кандидатов в сборную на олимпийский сезон-2020 входят сразу шесть столичных динамовок - диагональная нападающая Наталия Гончарова, блокирующие Екатерина Ефимова, Екатерина Любушкина и Ирина Фетисова, доигровщики Яна Щербань и Виктория Русакова.