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20.01.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Экспорт на горошине

Может ли Россия обеспечить мировой спрос на альтернативный белок
Текст: Алена Узбекова
К 2050 году, по экспертным оценкам, человечеству потребуется более 260 млн тонн белка ежегодно. При этом через 30 лет в мире будут проживать на два с лишним миллиарда людей больше, чем сейчас. Уже сегодня, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире голодают более одного миллиарда человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Очевидно, что спрос на растительный белок будет расти. Например, только производство сои за десять лет в России увеличилось с 240 до 360 млн тонн ежегодно. Рост наблюдается и по другим бобовым культурам", - рассказал "РГ" ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.

Фото: iStock
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Растут посевные площади и урожайность гороха. За десять лет, по данным Росстата, валовый сбор гороха увеличился на 1 млн тонн - почти до 2,4 млн тонн. А экспортные поставки возросли в пять раз - с 255 тысяч тонн в 2009 году до 1,14 млн тонн в 2018 году (данных за 2019 год еще нет). Растущий урожай и экспорт нацелены прежде всего на текущий запрос мирового рынка, а ситуация на нем меняется.

"Мировой рынок бобовых и гороха, в частности, очень непростой. Главный покупатель и потребитель этого продукта - Индия. Периодически страна вводит квотированные ограничения на импорт зернобобовых - горох, нут и чечевицу. Это делается в ручном режиме, поэтому ситуацию прогнозировать сложно", - рассказал "РГ" гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Между тем эксперты международных организаций предсказывают значительный рост среднего класса в странах Азии, и не только в Индии и Китае. Так, по прогнозам, уже к 2022 году к среднему классу присоединится еще 50 млн человек в Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Демографический сдвиг только в пяти этих азиатских странах может создать средний класс с располагаемым ежегодным доходом в 300 млрд долларов.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Алена Узбекова

Безусловно, для России - это огромный рынок сбыта. Сейчас белковая потребность людей в развитых странах на 70% удовлетворяется белками животного происхождения и на 30% - растительными. В будущем это соотношение может измениться.

"Помимо роста населения, расширяется культура вегетарианства. Известные бизнесмены с мировыми именами вкладывают деньги в производство мяса из растительного сырья", - напоминает Даниил Хотько. Так, в конце прошлого года в московской рознице появилось вегетарианское мясо производства американской компании Beyond Meat, в создание которой вложились основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, экс-гендиректор McDonald"s Дон Томпсон. Причем продается растительное мясо дороже трех тысяч рублей за килограмм.

Фото: iStock
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Однако в России пока таких продуктов нет. "Возможно, влияет слабый спрос, хотя сырья для производства достаточно", - говорит Даниил Хотько.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут позитивно оценивает растущий спрос, хотя не исключает, что в производстве растительного мяса значительна доля "пиара". Государство не должно вмешиваться в регулирование структуры производства и экспорта различных культур, считает он. "Давайте оставим рынку его рыночную составляющую. В советское время мы производили 2 млн тонн кукурузы, а сейчас - более 14 млн тонн. К росту производства кукурузы в том числе привел рост животноводства. Она потребовалась для производства кормов", - отметил Александр Корбут. Правда, на развитие животноводства государство направило за последние годы сотни миллиардов рублей.

Между тем государство поддержит производство сои в России. Депутаты Госдумы предложили правительству рассмотреть вопрос о субсидировании в ближайшие два года затрат на перевозку сои и соевого шрота с Дальнего Востока, а также сельхозтехники и минеральных удобрений в регионы ДФО, занимающиеся производством сои. Минсельхоз уже разработал проект постановления правительства о субсидировании производства масличных агрокультур - сои и рапса в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Алена Узбекова
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