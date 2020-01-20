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20.01.2020 22:26
Рубрика: Спорт

Та еще лезгинка

С трудом победив Грузию, Россия идет дальше на Евро-2020
Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России вышла в четвертьфинал проходящего в Будапеште чемпионата Европы. В матче первого раунда плей-офф наша команда сегодня победила ватерполистов Грузии со счетом 14:13. Следующий соперник 22 января намного опаснее, это хозяева бассейна венгры, обладатели Кубка мира-2018.

Только победители квартетов предварительного этапа имеют право сразу сыграть в 1/4 финала. У россиян так не получилось. Сборная на предварительном этапе после поражения от действующих чемпионов континента сербов (9:13) выиграла у Нидерландов (15:9) и неожиданно для самой себя уступила Румынии (10:11). Три участника набрали одинаковое количество очков, по дополнительным показателям Россия - вторая, румыны - третьи, а голландцы как аутсайдеры отправились в турнир за 13-16-е места.

Россиянки потерпели первое поражение на ЧЕ по водному поло

Грузию в плей-офф особо не ждали, но команда, руководимая дважды олимпийским призером в составе сборной России Ревазом Чомахидзе, сенсационно взяла верх над Францией и стала в своей группе третьей. В составе этой сборной есть несколько натурализованных игроков - хорват Марко Елача, итальянец Фабио Баральди, серб Борис Вапенски.

Сегодня россияне открыли счет уже на первой минуте. Соперники вскоре организовали ответный гол, и пошло-поехало. Стартовый период (четверти длятся по 8 минут) получился очень результативным - 6:4 в нашу пользу. Под занавес первой половины перевес достиг уже трех мячей - 9:6. Но в концовке пришлось понервничать. За 1 мин. 27 сек. до сирены после броска Баральди соперники сократили отставание до минимума - 13:14. Благо победный счет все же удержать удалось. Лучшими бомбардирами в рядах подопечных главного тренера Сергея Евстигнеева стали Игорь Бычков (5 мячей) и Константин Харьков (4). У Грузии по хет-трику сделали Баральди и Елача.

Где будем смотреть

22 января, вторник, "Матч! Арена"

17.55. Россия - Италия. Женщины. Чемпионат Европы в Будапеште. Четвертьфинал. Прямая трансляция.

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