На Гавайях неизвестный убил полицейских и поджог машины

На Гавайях в результате стрельбы убиты двое полицейских. Огонь по стражам порядка открыл мужчина, которого ранее выселили из дома. В ходе возникшего с владельцем жилища конфликта обиженный нанес оппоненту несколько ножевых ранений.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник достал пистолет. Пострадавших полицейских доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медики не смогли уже ничего сделать.

После стрельбы злоумышленник поджог дом. Огонь распространился на соседние здания. Также загорелись несколько машин. Полиция перекрыла несколько улиц в районе Вайкики, сообщает местный телеканал Hawaii News Now.

По данным CNN, стрелок еще не нейтрализован. "Ситуация находится в развитии", - заявил представитель Федерального бюро расследований Дерек Хейс.