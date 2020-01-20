На раздельный сбор мусора уже в этом году планируют перейти 12 регионов

С 2020 года планируется внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кировской, Воронежской, Свердловской областях и других регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Регионы должны перейти на раздельный сбор мусора у населения уже в этом году. По данным большинства регионов, с 2020 года планируется двухконтейнерная система с разделением на смешанные и раздельно накопленные отходы (бумага, пластик, стекло, металл). "В 70% территориальных схем предусмотрено введение раздельного сбора. Стоит выделить 12 регионов (Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан), где работа находится в высокой стадии реализации", - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то, что Москва имеет право на отсрочку реформы, в проекте территориальной схемы столицы приведена информация о реализации системы раздельного сбора ТКО. В документе содержатся сведения о количестве и характеристиках мест накопления раздельного сбора отходов, разработаны отдельные электронные модели для смешанных и раздельно накопленных отходов (бумага, картон, пластик, стекло, металл). С остальными регионами ведется консультативная работа, отмечает Минприроды.

Министерство разработало проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила обращения с твердыми коммунальными отходами", в том числе, в части требований к контейнерам для раздельного сбора мусора. Документ направлен на обеспечение комплексного подхода к развитию отрасли обращения с ТКО и достижение к 2024 году 60% утилизации и переработки отходов.