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20.01.2020 20:51
Рубрика: Экономика

На раздельный сбор мусора уже в этом году планируют перейти 12 регионов

Текст: Елена Березина
С 2020 года планируется внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кировской, Воронежской, Свердловской областях и других регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Регионы должны перейти на раздельный сбор мусора у населения уже в этом году. По данным большинства регионов, с 2020 года планируется двухконтейнерная система с разделением на смешанные и раздельно накопленные отходы (бумага, пластик, стекло, металл). "В 70% территориальных схем предусмотрено введение раздельного сбора. Стоит выделить 12 регионов (Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан), где работа находится в высокой стадии реализации", - говорится в сообщении ведомства.

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Несмотря на то, что Москва имеет право на отсрочку реформы, в проекте территориальной схемы столицы приведена информация о реализации системы раздельного сбора ТКО. В документе содержатся сведения о количестве и характеристиках мест накопления раздельного сбора отходов, разработаны отдельные электронные модели для смешанных и раздельно накопленных отходов (бумага, картон, пластик, стекло, металл). С остальными регионами ведется консультативная работа, отмечает Минприроды.

Министерство разработало проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Правила обращения с твердыми коммунальными отходами", в том числе, в части требований к контейнерам для раздельного сбора мусора. Документ направлен на обеспечение комплексного подхода к развитию отрасли обращения с ТКО и достижение к 2024 году 60% утилизации и переработки отходов.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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