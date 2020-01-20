На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов

На первичном рынке загородной недвижимости в прошлом году стало меньше предложений. Сократилось и общее число загородных объектов в экспозиции. По мнению экспертов, на рынке есть дефицит доступного по цене, но качественного готового загородного жилья.

По данным "ИНКОМ-Недвижимость", на подмосковной "загородке" появилось 63 новых проекта - это на 8% меньше, чем в 2018-м году. Только 10 из них подразумевают застройку, это антирекорд последних 10 лет.

На 16% сократилось и общее число загородных объектов в экспозиции, причем из-за реформы долевого строительства объем жилья в "малоэтажках" снизился почти на треть, а количество таунхаусов - на 10%. В основном рынок пополняется земельными участками без коммуникаций, а доля готового предложения с застройкой не превышает 5%.

Руководитель Аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов главной проблемой на первичной "загородке" назвал дефицит доступного по цене, но качественного готового предложения. Такие объекты составляют не более 5% от всего объема рынка.

- Поселки с объектами "под ключ" крайне редки, даже в формате участков без подряда лишь 20% лотов имеют все коммуникации, - рассказал эксперт. - Другую сложность представляет получение ипотеки на строящиеся дома. В прошлом году мы увидели подвижки в этой теме, но пока вопросов остается больше, чем ответов, и первые результаты программы ипотечного кредитования ИЖС мы увидим еще нескоро.

В этом году развитие индивидуального жилищного строительства станет одним из основных направлений работы министерства строительства и ЖКХ. К пилотному проекту присоединятся еще пять регионов - Якутия, Чечня, Башкирия, Алтайский край и Тульская область, рассказал в интервью ТАСС замглавы ведомства Никита Стасишин.

Сейчас пилотный проект по развитию ИЖС реализуется в Белгороде и Липецке. По словам Стасишина, большинство частных домов сегодня люди строят своими руками или с привлечением частных бригад. Министерство полагает, что в этой сфере должны появиться застройщики, которые будут открывать эскроу-счета по аналогии с многоквартирными домами. "Это нужно для того, чтобы люди, которые принимают решение жить в индивидуальном доме, могли получить ипотеку по такой же ставке, как и люди, которые покупают квартиру в ипотеку в многоквартирном многоэтажном доме", - пояснил замминистра.

По оценкам экспертов "ИНКОМ-Недвижимость", сейчас 72% предложения на подмосковной "загородке" представлено участками без подряда, 12% - малоэтажными домами, 8% - коттеджами, 6% - таунхаусами и 2% - дуплексами. При этом 80% объектов относится к экономклассу, 13% - к сегменту "комфорт", 3% принадлежит бизнес-классу и 4% - высшим ценовым категориям.

- Заметно сократился объем квартир в "малоэтажках": за год их стало меньше на 30%, - отметил Дмитрий Таганов. - Количество таунхаусов уменьшилось на 10%, за прошлый год не появилось ни одного поселка с таким форматом. Стоит заметить, что таунхаусы и МЖД - это форматы, которые в первую очередь подпадают под действие закона 214-ФЗ. Подобная динамика - явный признак того, что девелоперы оказываются бессильны перед новыми правилами долевого строительства.

Снижается и площадь домов: средний метраж коттеджа в 2019 году составил 268 квадратных метра (минус 7% за год), таунхауса - 171 квадратный метр (минус 2%), квартиры в МЖД - 57 квадратных метра (минус 3%).

В географической структуре лидирует Новорязанское шоссе, там расположено 17% объектов, причем больше 90% из них - это участки без подряда. Второе место у Новорижского шоссе (11% объектов), третье - у Дмитровского шоссе (9%). Треть объектов находятся на расстоянии не более 35 километров от Москвы.

На вторичном рынке недвижимости в прошлом году стало продаваться больше частных домов. В 44 регионах они подешевели, в 39 - поднялись в цене, посчитали аналитики федерального портала "МИР КВАРТИР". Наиболее заметно цены упали в Новгородской области - минус 20%, в среднем 2,6 миллиона рублей за дом, в Карачаево-Черкесии (минус 19,9%, 5 миллионов рублей) и Тыве (минус 18,9%, 1,8 миллиона рублей).

Также в антилидерах Курская и Тамбовская области, Камчатский край, Башкирия, Челябинская и Амурская области и Республика Марий Эл. Средний российский дом стоит 4,4 миллиона рублей, за год он подешевел на 4,9%.

В самых экономически активных регионах страны частные дома за год подорожали. В Москве они прибавили в цене 1,4%, до 17,4 миллиона рублей, в Московской области - 1,7% (15,1 миллиона рублей), в Санкт-Петербурге - 2,5% (14,8 миллиона рублей).

- Повышение цен происходит за счет вымывания дешевого предложения, - отметил генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко. - Одновременно на рынок продажи продолжают поступать дома, построенные в период до введения налога на имущество и дачной реформы. Со временем люди понимают, что содержать дом совсем не дешево, и многие решаются на продажу. Однако, цены выставляют выше рыночных, так как в свое время вложились в строительство или покупку и еще психологически не готовы снижать планку ожиданий, даже если спроса нет.

В прошлом году на рынке частных домов вырос спрос на коттеджи в черте городов и недалеко от них, в районах с развитой инфраструктурой. При росте цен на квартиры в новостройках семьи с детьми предпочли отдельно стоящее жилье, так как при равной цене коттедж гораздо больше по площади, чем квартира.