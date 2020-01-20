Несырьевой экспорт составил 138 млрд долларов за 11 месяцев 2019 года

По данным Российского экспортного центра, несырьевой неэнергический экспорт (ННЭ) в январе-ноябре 2019 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в денежном выражении достиг $138 млрд. Для сравнения, в 2018 году рост ННЭ за 11 месяцев составил +15% к году ранее.

Невысокие темпы роста объясняются отрицательной динамикой в первом полугодии 2019 года, что связано, в первую очередь, с неблагоприятной конъюнктурой рынка, торговыми войнами, снижением мировых цен на многие группы товаров.

Физические объемы ННЭ при этом выросли за 11 месяцев на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Причем индекс физического объема вырос год к году практически во всех отраслях ННЭ. Наибольшие темпы роста в денежном выражении показала масложировая отрасль (+26,8%). Высокие показатели также у мясной и молочной продукции (+25,5%), пищевой и перерабатывающей промышленности (+11,9%). Экспорт легкой промышленности вырос на 7,6%; фармацевтики, парфюмерии и косметики - на 7%. Крупнейшими импортерами российской несырьевой продукции традиционно остаются Китай (12,52 млрд; +14,2%), Казахстан (11,09 млрд; +11,5%) и Белоруссия (9,69 млрд; +3,4%).