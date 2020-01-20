Новогодние триумфы российского кино - казус или правило?

Российское кино может похвастаться зрительским вниманием только в Новый год.

Это стало понятно в новогодние праздники, когда для отечественных релизов Минкульт "расчистил даты" и передвинул старт голливудского кино на 9 января. В результате 83% пришедших в кинотеатры зрителей "предпочли" российское кино американскому. Хорошо это или плохо для нашей индустрии, решать предстоит ей. Кинотеатры почти довольны, чиновники бодро отчитываются о "взятых рубежах", мнение зрителей снова никого не интересует.

"Новогоднюю битву" выиграла комедия "Холоп", которой я прогнозировал два миллиарда рублей кассовых сборов, но фильм Клима Шипенко уже приближается к трем млрд итоговых. Рентабельность (сборы-бюджет) этой картины очень высока, так что ее сиквел это лишь вопрос времени. Третью часть "Полицейского с Рублевки", которая будет мюзиклом, наши зрители увидят уже в декабре 2020 года, потому что вторая "сорвала банк" - 1,1 миллиарда рублей. Костюмно-историческая драма "Союз спасения" (700 миллионов рублей) станет третьей по итогам 2019 года, но при бюджете 980 млн будет считаться коммерческим провалом. Фантастико-драматический боевик "Вторжение" доберется до одного миллиарда рублей, но это релиз уже нового, 2020 года, так как блокбастер (бюджет - 945 млн) Федора Бондарчука стартовал в прокате 1 января.

Мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк-4" заработает весомые 525 млн, но уступит комедийной драме "Громкая связь" (547,4 млн) четвертую строчку по итогам 2019 года. И последний "новогодний российский релиз" детская анимация "Фиксики против Кработов" финиширует с результатом 410 млн, проиграв комедии "Бабушка легкого поведения-2" (456,8 млн) и криминальному боевику "Миллиард" (423,4 млн). Замыкают десятку самых кассовых отечественных релизов прошедшего года криминально-драматический триллер "Текст" (392,3 млн) и фэнтезийный боевик "Тайна печати дракона" (363,3 млн). Для последнего релиза попадание в первую десятку стало "пирровой победой", так как бюджет российско-китайского блокбастера составил 2,6 млрд.

Неожиданными кассовыми хитами, принесшими прибыль после показов в кинотеатрах, стали в прошедшем году музыкальный фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт" и эротическая драма "Верность". На господдержку в 2020 году могут смело претендовать лишь девять наших продюсеров из 160, чьи фильмы стали рентабельными после кинотеатрального проката. Это Илоян, Шляппо, Жалинский, Троцюк (Yellow, Black & White), Федорович, Никишов (ТВ-3), Верещагин, Минасбекян (Централ Партнершип) и Дишдишян (Марс Медиа).

Таким образом, доля отечественного кино по результатам 2019 года (23,5%) значительно уступит показателю 2018 года (28,2%). Количество прибыльных (окупившихся после демонстрации в кинотеатрах по соотношению сборы-бюджет) наших картин составило в прошедшем году лишь 12 из 161, тогда как в 2018 году их было рекордное количество - 16 из 130. В десятке лидеров проката за 2019 год лишь один российский релиз - комедия "Холоп", которая претендует на звание "самой кассовой картины года", если, конечно, доберется до трех миллиардов рублей. А "Полицейский с Рублевки-2" с 1,1 млрд итоговых лишь на 15-м месте. Все релизы со 2-й по 14-ю позиции представляют Голливуд, который уверенно и стабильно собирает кассу в наших кинотеатрах в течение всего года, а не только, как российские ленты, в дни "новогодней битвы".