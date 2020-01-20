Новый посол США в РФ вручил копии верительных грамот

Новый посол США в РФ Джон Салливан вручил заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. Об этом проинформировали сегодня на Смоленской площади.

Как сообщили в МИД, дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Рябков пожелал Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США.

Новый посол США прибыл в Москву на прошлой неделе. Он сменил на этой должности Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года и покинул Россию в начале октября.

До своего назначения на должность посла в России Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Осенью прошлого года он заявлял, что отношения между Вашингтоном и Москвой деградировали с момента окончания "холодной войны" и отметил, что сотрудничество с Россией необходимо.

По словам экспертов, впервые на должность посла в России был назначен столь высокопоставленный дипломат.

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва выражает позитивный настрой на сотрудничество с новым американским послом.