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20.01.2020 22:55
Рубрика: В мире

Отчитался о прибытии

Новый посол США в РФ вручил копии верительных грамот
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск № 10(8064)
Новый посол США в России Джон Салливан вручил заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову копии верительных грамот. Воспользовавшись случаем, дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Рябков пожелал Салливану успешной работы, выразив надежду на улучшение атмосферы российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США.

Новый американский посол прибыл в Москву на прошлой неделе. На этой должности он сменил Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года и покинул Россию в октябре.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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До своего назначения на место главы дипмиссии в России Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. В апреле 2018 года после увольнения Рекса Тиллерсона он в течение 25 дней временно исполнял обязанности главы госдепа, пока это кресло не занял Майк Помпео. По словам экспертов, дипломаты столь высокого уровня нечасто выезжают для работы послами.

Осенью прошлого года, когда Салливан уже готовился к командировке в Россию, он заявлял, что отношения между Вашингтоном и Москвой деградировали с момента окончания "холодной войны" и что сотрудничество с РФ необходимо.

По мнению и.о. министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Салливан "высокопрофессиональный и опытный дипломат", и Москва рада будет с ним сотрудничать. В ноябре прошлого года на полях министерского заседания "группы двадцати" в японском городе Нагоя дипломаты успели обсудить, как решать накопившиеся проблемы в отношениях между двумя странами.

"Быть послом - это больше, чем только работать над приоритетными вопросами государственной политики. Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, ее людей и ее замечательную культуру. Я хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства", - рассказал сам Салливан.

Справка "РГ"

Джон Джозеф Салливан родился 20 ноября 1959 года. В 1981 году окончил Брауновский университет, в 1985 году получил степень доктора права в Колумбийском университете. В 2004 году Салливан был назначен главным юрисконсультом министерства обороны США. С 2005 года стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2005 по 2009 год - заместителем министра торговли. С 24 мая 2017 года является заместителем госсекретаря США.

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