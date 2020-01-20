Ozon уволит большинство курьеров

К концу года онлайн-ритейлер Ozon перейдет на новую модель доставки товаров. Собственных курьеров он сократит, а доставлять покупки будут партнеры компании. Об этом сообщает "Коммерсант".

В самой компании отмечают, что при трансформации штата курьеров предусмотрены максимально комфортные условия расторжения трудовых договоров. Речь, скорее всего, идет о четырех средних заработных платах. Сегодня в компании работает несколько сотен курьеров при общей численности персонала более 12 тысяч человек.

Оптимизация численности курьеров будет происходить постепенно. В то же время количество внешних партнеров, особенно в регионах и небольших городах, будет расти. Партнерами станут компании малого и среднего бизнеса, которые смогут создать тысячи рабочих мест по всей стране.

Таким образом, Ozon перейдет на работу по модели логистической платформы, которая включает прием заказов, клиентскую поддержку, доставку, ответственность за сохранность и целостность заказа. "Рынок показывает, что именно за платформенными решениями будущее", - считают в компании. В декабре Ozon запустил логистический маркетплейс по развитию последней мили - пунктов выдачи и постаматов. "Переход на платформенную модель доставки - очередной шаг развития в этом направлении",- пояснили в Ozon.