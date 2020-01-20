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20.01.2020 11:39
Рубрика: В мире

Партия Эво Моралеса определилась с кандидатом в президенты Боливии

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Боливии и лидер партии "Движение к социализму" Эво Моралес назвал имя того, кто будет представлять его политическую силу на следующих выборах главы государства, которые пройдут 3 мая. Как пишет El Mundo, это бывший министр экономики Луис Арсе. Именно он считается автором боливийского чуда, обеспечившего стабильный рост экономики в стране на протяжении 14 лет, что у власти находился сам Моралес.

Фото: iStock
Кто станет следующим президентом Боливии

"Наша пара Луис Арсе и Дэвид Чокеуанка - это сочетание научных знаний и знаний тысячелетий, единство деревни и города, тела и души", - заявил экс-президент. Второй человек в этой связке, названный Моралесом, тоже бывший министр. Ранее Чокеуанка возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

По словам экс-президента, эти имена были определены после интенсивных дебатов внутри партии. Как отметил Моралес, Арсе имеет широкую поддержку среднего класса больших городов (именно этот электорат, по мнению ушедшего в отставку главы государства, определит победу на предстоящих выборах). Чокеуанка же является представителем коренных народов, что создаст в случае их победы не только политическую, но и определенную этническую преемственность.

Большой неожиданностью стало то, что не прозвучало имя Андронико Родригеса, вице-председателя Федерации производителей коки, которого многие ожидали увидеть преемником Эво Моралеса. Согласно опросам, он имеет наибольшую поддержку среди всех политиков. Как пояснил Моралес, от выдвижения его кандидатуры было принято отказаться ради политического проекта. При этом экс-президент извинился перед последователями Родригеса, которого он сам ранее, еще до политического кризиса, называл слишком молодым для столь ответственного поста.

Опросы показывают, что любой кандидат от "Движения к социализму" является лидером еще необъявленной предвыборной гонки. По мнению экспертов, кто станет президентом Боливии, решится, скорее всего, во втором туре, и выход в него кандидата, названного Моралесом, воспринимается как должное.

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