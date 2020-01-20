"Почта России" доставила 74 млн электронных заказных писем

По итогам 2019 года количество писем, доставленных "Почтой России" с использованием сервиса электронных заказных писем (ЭЗП), увеличилось с 50 до 74 млн и превысило показатель 2018 года на 48%.

Благодаря постоянному развитию сервиса ЭЗП, увеличивается количество клиентов-отправителей, зарегистрированных пользователей, организаций и доставленных писем. На начало 2020 года подключено 85 клиентов-отправителей, 3,3 млн зарегистрированных пользователей и 3,6 тыс организаций. И их число постоянно растет. До недавнего времени отправителями электронных заказных писем могли быть только госорганы и крупные юридические лица. Начиная с июля 2019 такая возможность появилась у всех граждан РФ, напоминают в пресс-службе почтового оператора.

Отправку электронного письма можно осуществить из личного кабинета на сайте https://zakaznoe.pochta.ru с компьютера или мобильного устройства из дома или офиса, без посещения отделения "Почты России". Письмо будет храниться в личном кабинете, и отправитель сможет проследить его текущий статус в режиме реального времени. Стоимость отправки одного письма составит 60 рублей. Отправленное в электронном виде письмо будет иметь такую же юридическую силу, как и письмо, отправленное на бумажном носителе.

Благодаря сервису ЭЗП можно оперативно направить письмо в суд, Федеральную службу судебных приставов, управляющую компанию, ЗАГС, ГИБДД, ПФР. Кроме того, по такой схеме можно направлять потребительские жалобы - претензия в порядке досудебного урегулирования, заявления на возврат некачественного товара.

На начало 2020 года географический охват сервиса ЭЗП достиг 51 региона страны.