После песчаной бури юго-восток Австралии накрыло крупным градом

Австралия превратилась в настоящую зону стихийных бедствий. Как пишет Газета.ru, всего через сутки после того, как юго-восток континента пострадал от песчаной бури, на этот регион обрушился крупный град. Ледяные шары были размером с мяч для гольфа.

В штате Новый Южный Уэльс за минувшие сутки за помощью спасателей обратились более 1,5 тысячи человек, две трети из них были связаны именно с ударом стихии.

Ранее на соседний штат Квинсленд обрушились сильные ливни, спровоцировавшие паводки.

И это при том, что в других частях Австралии продолжают бушевать лесные пожары. С сентября были уничтожены миллионы гектаров земли и более двух тысяч домов. Погибли 27 человек и свыше миллиарда животных.