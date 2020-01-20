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20.01.2020 13:14
Рубрика: В мире

После песчаной бури юго-восток Австралии накрыло крупным градом

Текст: Юрий Когалов

Австралия превратилась в настоящую зону стихийных бедствий. Как пишет Газета.ru, всего через сутки после того, как юго-восток континента пострадал от песчаной бури, на этот регион обрушился крупный град. Ледяные шары были размером с мяч для гольфа.

Фото: REUTERS/AUSTRALIAN REPTILE PARK
Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

В штате Новый Южный Уэльс за минувшие сутки за помощью спасателей обратились более 1,5 тысячи человек, две трети из них были связаны именно с ударом стихии.

Ранее на соседний штат Квинсленд обрушились сильные ливни, спровоцировавшие паводки.

И это при том, что в других частях Австралии продолжают бушевать лесные пожары. С сентября были уничтожены миллионы гектаров земли и более двух тысяч домов. Погибли 27 человек и свыше миллиарда животных.

В мире Океания Австралия РГ-Фото

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