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20.01.2020 14:37
Рубрика: Общество

В Млечном Пути обнаружен газ, меняющий представление о космосе

Текст: Денис Передельский
Фото: European Space Agency Фото: European Space Agency
Фото: European Space Agency

Специалисты Европейского космического агентства при помощи рентгеновской обсерватории XMM-Newton изучили газ в гало Млечного Пути и установили, что его химический состав не соответствует прогнозам. Кроме того, температура этого газа оказалась в 10 раз горячее, чем считалось до сих пор.

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, а краткий отчет представлен на портале Phys.org. Сообщается, что открытие может изменить наше представление об эволюции Млечного Пути и строении Вселенной.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Ученые изучили гало - обширную область газа, звезд и невидимой темной материи, окружающую нашу галактику. Считается, что это ключевой компонент, соединяющий Млечный Путь с более широким межгалактическим пространством и потому играющий важную роль в галактической эволюции.

До сих пор считалось, что гало содержит горячий газ с постоянной температурой, причем его температура зависит от массы галактики. Однако новое исследование с использованием рентгеновской космической обсерватории XMM-Newton показало, что гало Млечного Пути содержит не один, а три различных компонента горячего газа. При этом один из них оказался в 10 раз горячее, чем было предсказано моделями.

"Мы считали, что температура газа в галактических ореолах колеблется от 10 тысяч до одного миллиона градусов, но оказалось, что некоторые из газов в ореоле Млечного Пути могут достигнуть обжигающих 10 миллионов градусов, - говорит ведущий автор исследования Санскрити Дас. - Мы полагаем, что на стадии формирования галактики газ нагревается примерно до одного миллиона градусов. Но мы не знаем, как этот компонент стал настолько горячим. Возможно, это связано с ветрами, исходящими от звездного диска в пределах Млечного Пути".

Астрономы подчеркивают, что это первый случай, когда в гало были обнаружены сразу несколько газовых компонентов. Ничего подобного ранее исследователи не находили ни в одной галактике.

Необычным оказался и химический состав горячего ореола Млечного Пути. Ученые искали в нем кислород, так как этот элемент легкий и его проще найти. Но в результате были обнаружены тяжелые элементы, которые обычно образуются на поздних стадиях жизни звезд.

Фото: iStock
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Это указывает на то, что гало получило материал, созданный некими звездами в период их существования и выброшенный в космос после их гибели.

Ученые ожидали, что гало будет содержать элементы в тех же пропорциях, что и Солнце. Однако в ореоле кислорода и железа оказалось гораздо меньше, чем ожидалось. Это указывает на то, что гало было обогащено массивными умирающими звездами, а кислород, вероятно, был поглощен частицами пыли.

По мнению Санскрити, обнаруженный компонент горячего газа способен повлиять на общее понимание космоса. Исследование подтвердило гипотезу, что наша галактика содержит гораздо меньше массы, чем предсказано теоретически. Это феномен известен как "проблема недостающей материи", поскольку то, что наблюдают астрономы, не соответствует теоретическим предсказаниям.

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