Приоритет Конституции на территории страны закрепят в главе "Федеративное устройство"

Участники рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ предлагают закрепить нормы о приоритете Основного закона в российском правовом поле в главе III "Федеративное устройство". Об этом говорится в письме сопредседателей группы, адресованном президенту РФ Владимиру Путину. Копия документа имеется в распоряжении "РГ".

Имплементированные в российскую правовую систему международные договоры становятся ее частью и в силу статьи 4 и части 1 статьи 15 Конституции должны подчиняться ее действию, отмечают сопредседатели группы. "В целях закрепления приоритета Конституции РФ предложено внести поправки в статью 79 Конституции РФ", - говорится в письме.

В нынешней редакции Основного закона статья 79 звучит следующим образом: "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации".

В Послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин призвал обеспечить верховенство Конституции в правовом пространстве РФ. С целью подготовки этих и других изменений сформирована рабочая группа под руководством председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова и директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талии Хабриевой.