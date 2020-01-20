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20.01.2020 17:56
Рубрика: Власть

Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий Федерального Собрания

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект с поправками в Конституцию, включая расширение полномочий Федерального Собрания.

Часть 1 статьи 112 Основного закона предлагается дополнить правом Совета Федерации по представлению президента назначать председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном Судах страны, а также прекращать полномочия судей КС и ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и ряде других случаев.

Фото: Александр Корольков
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Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на должности региональных прокуроров. Кроме того, глава государства будет обсуждать с верхней палатой парламента кандидатов в руководители министерств и ведомств, подчиняющихся напрямую президенту.

Уточняются и полномочия Государственной Думы, прописанные в статье 103 Конституции РФ. В частности, депутаты будут утверждать кандидатуру главы правительства, представленную президентом. Также в их полномочия войдет утверждение предложенных премьер-министром кандидатур его заместителей и федеральных министров так называемой гражданской части кабмина.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Конституция России

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