Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий Федерального Собрания

Часть 1 статьи 112 Основного закона предлагается дополнить правом Совета Федерации по представлению президента назначать председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном Судах страны, а также прекращать полномочия судей КС и ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и ряде других случаев.

Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на должности региональных прокуроров. Кроме того, глава государства будет обсуждать с верхней палатой парламента кандидатов в руководители министерств и ведомств, подчиняющихся напрямую президенту.

Уточняются и полномочия Государственной Думы, прописанные в статье 103 Конституции РФ. В частности, депутаты будут утверждать кандидатуру главы правительства, представленную президентом. Также в их полномочия войдет утверждение предложенных премьер-министром кандидатур его заместителей и федеральных министров так называемой гражданской части кабмина.