Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов

Создать общероссийскую организацию по реализации государственной нацполитики и до лета запустить соответствующий интернет-ресурс поручил президент по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. До октября нужно представить предложения по повышению эффективности мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Кабмину поручено до апреля подготовить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации государственной национальной политики РФ. А к марту - проект указа о проведении в 2022 году Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Правительство до лета должно будет запустить в интернете информресурс по реализации государственной национальной политики.

До 15 мая глава государства указал кабмину представить предложения по совершенствованию эффективности использования бюджетных ассигнований для СМИ на информирование о государственной нацполитике, а также проработать целесообразность установления требования к телевещателям об обязательном производстве и показе продукции с национально-культурным компонентом.

Еще одно поручение - к 25 апреля представить предложения о допподдержке молодежных объединений, занимающихся развитием межнациональных отношений и укреплением единства народов на Северном Кавказе.

Правительству необходимо к августу представить предложения по поправкам, предусматривающим передачу Федеральному агентству по делам национальностей полномочия по ведению реестра национально-¬культурных автономий. При участии парламента кабмин к августу должен подготовить поправки о правовом положении национально-культурных общественных объединений.

Совместно с региональными властями правительству до октября нужно представить предложения по повышению эффективности реализации мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. И до августа - по совершенствованию системы подготовки в профессиональных образовательных организациях педагогов детсадов и начальной школы в области преподавания языков народов РФ. Минобрнауки России при участии РАН нужно до апреля разработать программу исследований этнокультурного многообразия российского общества, а также обеспечить ее реализацию в 2020-2022 годах.

Еще президент поручил проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в качестве родного языка в системе общего образования и определить необходимое количество педагогов. Минобрнауки поручено до мая представить предложения об оказании дополнительных мер соцподдержки коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, обучающимся в российских вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов.

Главам регионов Путин рекомендовал принять меры по повышению эффективности общественных советов по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений.