Путин посетит Израиль и Палестину за одну поездку

Президент России Владимир Путин собирается не только в Израиль, но и в палестинский Вифлеем - в одну поездку.

Российского лидера ждут с визитом в Палестине уже на этой неделе, 23 января. Палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил, что в планах - переговоры с палестинским президентом Махмудом Аббасом.

"Да, запланированы также контакты с палестинским руководством", - подтвердил Песков журналистам, отвечая на вопрос про планы российского лидера посетить Вифлеем. На уточняющий вопрос, будет ли сначала визит в Израиль, а потом переговоры с палестинским лидером, представитель Кремля ответил утвердительно.

В Иерусалиме Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста. 23 января пройдет пятый Всемирный форум памяти Холокоста.