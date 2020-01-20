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20.01.2020 18:29
Рубрика: Власть

Путин предложил проверять конституционность ряда законопроектов в КС

Текст: Кира Латухина
Согласно президентскому законопроекту о поправке в Конституцию, глава государства получит право до подписания ранее отклоненного им федерального закона, который вновь принял парламент, обратиться в Конституционный суд. КС проверит законодательную инициативу на соответствие Конституции.

Владимир Путин предложил новую редакцию части 3 статьи 107. Сейчас, если президент в течение 14 дней с момента поступления закона отклонит его, Госдума и Совет Федерации вновь его рассматривают, и если одобрят большинством не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов и депутатов, то глава государства должен подписать его в течение недели.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Президент предложил дополнение: если глава государства в течение указанного срока обратится в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности федерального закона, то срок для его подписания приостанавливается. Если КС подтвердит конституционность ФЗ, президент подписывает его в течение трех дней с момента вынесения решения КС. А если не подтвердит соответствие Основному закону, возвращает в Госдуму.

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