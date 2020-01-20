Путин предложил проверять конституционность ряда законопроектов в КС

Владимир Путин предложил новую редакцию части 3 статьи 107. Сейчас, если президент в течение 14 дней с момента поступления закона отклонит его, Госдума и Совет Федерации вновь его рассматривают, и если одобрят большинством не менее двух третей голосов от общего числа сенаторов и депутатов, то глава государства должен подписать его в течение недели.

Президент предложил дополнение: если глава государства в течение указанного срока обратится в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности федерального закона, то срок для его подписания приостанавливается. Если КС подтвердит конституционность ФЗ, президент подписывает его в течение трех дней с момента вынесения решения КС. А если не подтвердит соответствие Основному закону, возвращает в Госдуму.