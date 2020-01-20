Путин предложил вынести законопроект о поправке к Конституции на общероссийское голосование

Глава государства внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". В нем Владимир Путин изложил поправки, которые предложил, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Совет Госдумы 21 января экстренно соберется, чтобы определить порядок рассмотрения законопроекта о поправке к Основному закону.