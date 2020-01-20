Путин предложил закрепить в Конституции гарантии индексации пенсий

Поправки предлагаются сразу в несколько статей. В том числе речь идет и о социальном обеспечении.Так, статью 75 Владимир Путин предложил дополнить частью, которая гарантирует МРОТ не меньше величины прожиточного минимума, а также индексацию социальных выплат.

Прописаны и гарантии пенсионного обеспечения, а также индексации пенсий. "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом", - гласит предложенная часть 6 в статью 75.