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20.01.2020 14:24
Рубрика: Власть

Путин рассказал участникам Совбеза о визите в Берлин

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: СК РФ
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На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и.о. главы МВД Владимир Колокольцев, и.о. главы Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Обсуждались вопросы социально-экономического развития страны. "Президент Путин также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов на полях этой конференции", - уточнил Песков.

Сегодня также президент проведет ряд внутренних встреч и совещаний, рассказал пресс-секретарь главы государства.

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