Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о "цензе оседлости" для кандидатов в президенты

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект с поправками в Конституцию, предусматривающий изменения требований к кандидатам на пост главы государства, а также к чиновникам, сенаторам, депутатам и руководителям регионов. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Президентом РФ, по данным документа, может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Данная норма не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ по закону.

Аналогичные требования об отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство предлагается установить для высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Законопроект был подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.