Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о роли Госсовета

В пояснительной записке к документу, текст которого размещен в думской базе данных, говорится, что президент РФ формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти". Другие цели - определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом, говорится в тексте законопроекта.

Отметим, что ранее в Послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета.

Кроме того, в соответствии с президентским законопроектом, органы местного самоуправления и государственной власти РФ входят в единую систему публичной власти и взаимодействуют в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение. Об этом глава государства также говорил в Послании.