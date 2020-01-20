Президент внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта в нижней палате парламента будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
Напомним, что в Послании Федеральному Собранию президент предложил внести ряд поправок в Конституцию и вынести их на голосование граждан.
Поправки к Конституции определяют требования к кандидату в президенты
"Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании... Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", - говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, согласно документу, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства.
В Послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию и вынести их на голосование граждан. По словам главы государства, смысл предложенных поправок - обеспечить развитие России как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партий и регионов в выработке важнейших решений.
15 января президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и утвердил состав ее участников. В нее вошли более 70 представителей разных профессий, среди которых известные деятели культуры.
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов
Пакет поправок к Конституции Российской Федерации, внесенный в Госдуму, предусматривает приоритет Основного закона над решениями межгосударственных органов.
"Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации", - говорится в законопроекте.
Ранее Владимир Путин указал, что документы, которые противоречат Конституции РФ, вообще не должны заключаться. А если такой договор уже заключен и обнаружено нарушение Основного закона - не должен действовать на территории нашей страны. Многие государства давно "без всякого стеснения прописали", что на их территории действует все, что не противоречит их Основному закону.
"Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ. Но только не Конституции!" - пояснил глава государства в Ново-Огарево на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Путин предложил вынести законопроект о поправке к Конституции на общероссийское голосование
Глава государства внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". В нем Владимир Путин изложил поправки, которые предложил, выступая с Посланием Федеральному Собранию.
Совет Госдумы 21 января экстренно соберется, чтобы определить порядок рассмотрения законопроекта о поправке к Основному закону.
Путин внес в Госдуму поправку в Конституцию о роли Госсовета
В пояснительной записке к документу, текст которого размещен в думской базе данных, говорится, что президент РФ формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти". Другие цели - определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом, говорится в тексте законопроекта.
Отметим, что ранее в Послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ статус и роль Госсовета.
Кроме того, в соответствии с президентским законопроектом, органы местного самоуправления и государственной власти РФ входят в единую систему публичной власти и взаимодействуют в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение. Об этом глава государства также говорил в Послании.
Проект о поправках к Конституции предполагает расширение полномочий Федерального Собрания
Часть 1 статьи 112 Основного закона предлагается дополнить правом Совета Федерации по представлению президента назначать председателей и их заместителей в Конституционном и Верховном Судах страны, а также прекращать полномочия судей КС и ВС, судей кассационных и апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и ряде других случаев.
Сенаторы станут участвовать в консультациях по президентским кандидатурам на должности региональных прокуроров. Кроме того, глава государства будет обсуждать с верхней палатой парламента кандидатов в руководители министерств и ведомств, подчиняющихся напрямую президенту.
Уточняются и полномочия Государственной Думы, прописанные в статье 103 Конституции РФ. В частности, депутаты будут утверждать кандидатуру главы правительства, представленную президентом. Также в их полномочия войдет утверждение предложенных премьер-министром кандидатур его заместителей и федеральных министров так называемой гражданской части кабмина.
Путин внес поправку в Конституцию о "цензе оседлости" для кандидатов в президенты
Президентом РФ, по данным документа, может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.
Данная норма не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ по закону.
Аналогичные требования об отсутствии гражданства иностранного государства либо вида на жительство предлагается установить для высших должностных лиц субъектов РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных государственных органов, а также для судей, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Законопроект был подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Путин предложил закрепить в Конституции гарантии индексации пенсий
Поправки предлагаются сразу в несколько статей. В том числе речь идет и о социальном обеспечении.Так, статью 75 Владимир Путин предложил дополнить частью, которая гарантирует МРОТ не меньше величины прожиточного минимума, а также индексацию социальных выплат.
Прописаны и гарантии пенсионного обеспечения, а также индексации пенсий. "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом", - гласит предложенная часть 6 в статью 75.