Ракетные комплексы "Панцирь-С1" поставят в Сербию в конце февраля

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" начнут поставлять в Сербию, согласно контракту, с конца февраля нынешнего года.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. И добавил, что президент Сербии Александр Вучич 24 октября 2019 года заявил о заказе ЗРПК. А чуть позже глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сказал, что "Панцирь" поставят в ближайшие месяцы.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств нападения с воздуха Они могут работать в любое время суток и при любой погоде. Комплекс состоит из 12 ракет класса "земля-воздух". Их дальность - от 20 до 30 километров. В составе вооружения ЗРПК также двуствольная скорострельная пушка калибра 30 миллиметров. Дальность ее действия - до четырех тысяч метров. Пушка предназначена для уничтожения целей в ближней зоне.