Расширение программы материнского капитала повлияет не только на демографию, но и на рынок недвижимости: более 90% семей используют его на улучшение жилищных условий.

По оценке аналитического центра ДОМ.РФ, нововведения затронут около 1,3 миллиона семей и сформируют дополнительный спрос на рынке недвижимости как минимум на 6 миллионов кв. м жилья в год.

Маткапитал в 466 617 рублей теперь будет выплачиваться уже при рождении первенца. При появлении второго ребенка семье начислят еще 150 тысяч рублей. Кроме того, при рождении третьего малыша государство "гасит" ипотечный долг семьи на сумму еще в 450 тысяч рублей.

"Можно ожидать увеличения спроса в эконом-сегменте жилья на 3-5%", - считает заместитель гендиректора компании "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. Однако проявится на рынке это не сразу: застройщики планируют проекты в 2-5-летнем горизонте. "В нашем портфеле сделки с маткапиталом составляют около 10%, - говорит директор по развитию ГК РКС Девелопмент Станислав Сагирян. - В течение нескольких лет прирост таких сделок может незначительно увеличиться - на 5-10%". Сдерживающим фактором для покупателей остаются ограничения при использовании маткапитала: эту недвижимость впоследствии очень сложно продать. По мнению коммерческого директора ГК "А101" Анны Боим, резкого роста спроса и цен на жилье не стоит ожидать и потому, что первый год жизни ребенка связан с ухудшением материального положения семьи - повышенные траты сопровождаются снижением доходов.

Возможность вложить в квартиру более миллиона рублей увеличит спрос на жилье на 3-5%

Между тем, новшества положительно скажутся на взаимоотношениях застройщиков с банками: "Рост спроса будет стимулировать рынок и повлияет на банки, они будут в том числе более активно выдавать кредиты девелоперам в рамках проектного финансирования". Также можно ожидать увеличения средней площади приобретаемых квартир. Снижение ипотечных ставок в 2019 году привело к росту средней площади - в частности, у ГК "А101" она выросла на 11,5%, до 62 квадратных метров. "Сочетание дешевой ипотеки с выросшей суммой материнского капитала может довести этот показатель до 15% по итогам 2020 года", - считает Боим.

"Мы не ожидаем значительных изменений спроса или цен на жилье в столице, связанных с программой маткапитала", - отмечает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов. "Расширение программы маткапитала в большей мере поддержит регионы", - считает директор департамента финансов ГК "Инград" Петр Барсуков. Это связано с разницей цен на жилье. "Семья, в которой родится три ребенка, сможет вложить в квартиру более миллиона рублей, - говорит управляющий директор МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости Александр Москатов. - Для Москвы эта цифра несущественна. Но в других регионах может составить до половины цены квартиры".

"Цена двухкомнатной квартиры, к примеру, в Тверской области - в среднем 2-3 миллиона рублей, - говорит владелец группы компаний "Удача" Владимир Прохоров. - Там озвученная президентом сумма позволит покрыть до четверти стоимости жилья. Для молодой семьи с ребенком это вполне ощутимо".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"