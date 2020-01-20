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20.01.2020 17:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

С деньгами не шутят

Евгений Марчелли поставил в "Сатириконе" малоизвестного Островского
Текст: Ирина Корнеева
Режиссер Евгений Марчелли, экс-руководитель ярославского Волковского театра, поставил в московском "Сатириконе" малоизвестную пьесу Александра Островского "Шутники" с Константином Райкиным в главной роли.
Высокие отношения: актеры Илья Рогов (Александр, чиновник) и Ульяна Лисицина (Верочка, семнадцати лет от роду) играют в "Шутниках" сильные и по молодости почти бескорыстные чувства. Фото: Александр Иванишин Высокие отношения: актеры Илья Рогов (Александр, чиновник) и Ульяна Лисицина (Верочка, семнадцати лет от роду) играют в "Шутниках" сильные и по молодости почти бескорыстные чувства. Фото: Александр Иванишин
Высокие отношения: актеры Илья Рогов (Александр, чиновник) и Ульяна Лисицина (Верочка, семнадцати лет от роду) играют в "Шутниках" сильные и по молодости почти бескорыстные чувства. Фото: Александр Иванишин

От милого сердцу Замоскворечья середины 60-х годов XIX века там мало что осталось. Ключевой посыл времен Островского - о том, что бедность не порок, но настоящую свободу могут дать только большие деньги, - сверяется с днем сегодняшним. Когда полстраны в кредитах, выдумывать более актуальные акценты и не приходится.

Фото: Стас Левшин/ БДТ имени Г. А. Товстоногова
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Пьесу, почти не имеющую современной сценической истории (один из редких удачных примеров - в Санкт-Петербурге в театре "Русская антреприза" под руководством Рудольфа Фурманова идет спектакль, принесший ее создателям высшую петербургскую театральную премию "Золотой Софит"), в Москве избавили от любых намеков на вкусный быт Островского. Если не считать финальную сцену свадеб, где мечты о богатой жизни материализуются в новый утрированный интерьер с пальмами в кадках и карикатурно-скульптурными львами...

Учиться ярко "пить чай" и красочно жить на примере московской постановки не получится. В серой по цветовой палитре сценографии все предельно лаконично, костюмы живут своей современной жизнью. А чтобы зритель уж совсем не растерялся в пространстве, из сорока семи пьес, написанных Островским, в новом спектакле "Сатирикона" дайджестом напомнили о "Грозе", "Бесприданнице", "Лесе" и "Снегурочке".

Правда, поспешивших сделать вывод, что в "Шутников" каким-то чудом вместили мир всех самых узнаваемых героев величайшего русского драматурга, ждал сюрприз: Ларису Огудалову с Паратовым и Карандышевым, Катерину с Борисом, Снегурочку с Царем Берендеем и других использовали как кукольных персонажей из пряничного домика.

Любовь и деньги, богатые благодетели и честные бедные девушки... Честь и достоинство в "Шутниках" "Сатирикона" побеждают. А любовь к деньгам - выигрывает

Их явления народу выглядели вставными трюками, аттракционами - эффектными, но принципиальной смысловой нагрузки не имеющими. Их проблемами дробили основное действие, будто сомневаясь в себе, что главная история и без учета особенностей короткого клипового сегодняшнего сознания способна удержать внимание. И совершенно напрасно.

Островский писал яркие характеры, живые, и во времени они были точные. Евгений Марчелли - мастер запоминающихся психологических портретов - "рисует" их вдохновенно, хоть и лишает истории. Актерские работы там великолепные.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Денис Суханов в образе и костюме богатого купца Хрюкова - роль-шедевр с зашкаливающей амплитудой красок от смачно-гротескных до самых тончайших, акварельно-нюансных.

Марина Иванова - нового образца тетушка Улита Прохоровна Гурмыжская - даже в рамках эпизодических появлений своей героини творит чудеса невероятной человеческой убедительности, увлекая жанром, назовем его условно, трагикомической искренности.

Алена Разживина, ведущая партию двадцатипятилетней Анны Павловны, прекрасно передает развитие характера "пересидевшей" по тем временам в девицах барышни, из страха оставить отца одного не вышедшую замуж - до определенных описанных в пьесе известных событий.

Главный герой вечера Константин Райкин в "Шутниках" играет почти чаплиновскую судьбу.

"Он сам по себе немного клоун, у него данность такая, - считает режиссер. - Мне интересно было попробовать немножечко уйти от его яркой эмоциональной природы в тонкую нежную плоскость, найти трогательный тон звучания роли. Хороший артист может сыграть что угодно, и такой артист-явление, как Райкин, уже сыграл весь главный мировой репертуар. Мне интересно было наблюдать его в образе человека не очень практичного, которому кажется, что он все может, а он не может даже простых вопросов решить. Такой беспомощно-наивный, очень добрый и очень нежный папа..."

И все "380 вольт" энергии Райкина Марчелли действительно направляет в новое русло.

Фото: Елена Гецевич
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Своего Павла Прохоровича Оброшенова Константин Райкин делает очень трогательным персонажем. Бедный чиновник из низшего разряда в отставке, заботящийся о двух выросших дочках Анне и Верочке, продолжает тему сохранения достоинства маленького, социально незначимого человека, который ради счастья самых близких и дорогих ему людей готов на любое унизительное шутовство. И на любое безумное геройство, когда речь идет о защите их чести.

Тему, хорошо исследованную и воплощенную Райкиным как актером в другом спектакле "Сатирикона" "Человек из ресторана" по Шмелеву, в "Шутниках" по Островскому он показывает в новом ракурсе.

Любовь и деньги, богатые благодетели и честные бедные девушки, духовная сила морального и исключительная власть материального, их столкновения остаются в репертуарах театров на века.

Честь и достоинство в "Шутниках" "Сатирикона" побеждают. А любовь к деньгам - выигрывает.

Кстати

Увидеть "Шутников" на сцене "Сатирикона" в ближайшее время можно 24 и 27 января, а также 7, 12, 17 и 26 февраля.

Дословно

Евгений Марчелли, режиссер:

"Любовь и деньги находятся в удивительной близости, и трудно сказать, что важнее. Она соглашается выйти за него замуж потому, что он богат, или потому, что он ее любит?.. Наверное, потому, что любит. Но приятно, что он богат…"

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