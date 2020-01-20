Хаски-парк в столичном парке Измайлово приостановил работу

Поднятая СМИ шумиха вокруг ненадлежащих условий содержания собак в хаски-парке столичного Измайлова принесла ожидаемые плоды: до выяснения всех обстоятельств площадка прекратила работу.

Накануне в соцсетях появились фотографии и видео, демонстрирующие истощенных, израненных и малоухоженных собак, которые содержатся в условиях антисанитарии якобы в столичном парке в Измайлово. Посетители приходят с детьми, чтобы поиграть с собаками и приятно провести время, но в результате видят вот такую неприглядную картину и вынуждены даже подкармливать вечно голодных псов.

Контент привлек внимание депутатов Мосгордумы. В частности, член думской комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов пообещал лично выехать на площадку с проверкой. "На сайте Измайловского парка есть официальная информация о знакомстве с собаками в хаски-центре, приводится перечень услуг и прейскурант. А в комментариях интернет-пользователи пишут, что это могут быть нелегальные дельцы, которые под брендом хаски-парка приезжают туда ежедневно и предлагают эти услуги незаконно. Это все надо проверять. Мы съездим и посмотрим", - заявил Козлов. Результаты этой проверки он намерен довести до правоохранительных органов, комитета ветеринарии Москвы, а также до столичного департамента культуры, подведомственным учреждением которого является Измайловский парк.

В самом парке визита депутатской делегации дожидаться не стали, но деятельность площадки прекратили. До выяснения всех обстоятельств, как отмечают в пресс-службе. При этом сотрудники парка подчеркивают: многие фотографии и видео, использованные в сюжетах средств массовой информации, были сняты не на территории парка Измайлово и это можно легко проверить. "К сожалению, распространение таких материалов не способствует объективности освещения всей ситуации", - констатируют в парке.