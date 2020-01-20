Из калужского Центра диких животных украли десять макак

В Калуге возбуждено дело в связи с кражей обезьян. Прокуратурой области возбуждение дела по статье 158 УК РФ признано законным, сообщает сайт ведомства.

ЧП произошло еще в преддверии новогодних праздников. Из ангара Центра реабилитации диких животных исчезли десять обезьян породы макак яванский. Тогда же было начато предварительное следствие, результатом которого стало возбуждение уголовного дела.

Макаки в Калуге оказались после того, как их изъяли сотрудники ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов. Это было в Брянской области. Но и в калужском Центре реабилитации, куда животных отправили на передержку, они долго не задержались.

Следствием установлено, что в конце декабря в ангар проник неизвестный и тайно вынес десять обезьянок. Злоумышленник с макаками скрылся в неизвестном направлении. Нанесенный им ущерб Росприроднадзору оценивается 250 тысяч рублей.

Обезьян и их похитителей ищут. Похитителям в случае,если их вина будет доказана в суде, грозит до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.