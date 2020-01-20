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20.01.2020 11:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города РФ с самыми ленивыми жителями

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Самые ленивые горожане России живут в Липецке, следует из исследования, опубликованного консалтинговым агентством Zoom Market. В пятерку городов, чьи жители предпочитают работе отдых, вошли также Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск и Брянск.

Фото: iStock
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Опрос горожан прошел в январе. Каждому респонденту предлагалось ответить на четыре вопроса: может ли он назвать себя трудолюбивым человеком? С удовольствием или без ходит на работу? Часто ли приходится заставлять себя совершать необходимые действия? И, наконец, считает ли себя участник опроса ленивым человеком?

В исследовании приняли участие 2760 жителей 23 городов. Лишь 8 процентов из них согласились признать себя лентяями.

- Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху, - заметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Судя по результатам опроса, российские трудоголики сконцентрированы в Томске, Москве и Новосибирске, а Санкт-Петербург занял место ближе к середине таблицы.

Экономика Работа Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь ЦФО Липецкая область Липецк ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Москва СФО Новосибирская область Новосибирск

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