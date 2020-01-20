Названы города РФ с самыми ленивыми жителями

Самые ленивые горожане России живут в Липецке, следует из исследования, опубликованного консалтинговым агентством Zoom Market. В пятерку городов, чьи жители предпочитают работе отдых, вошли также Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск и Брянск.

Опрос горожан прошел в январе. Каждому респонденту предлагалось ответить на четыре вопроса: может ли он назвать себя трудолюбивым человеком? С удовольствием или без ходит на работу? Часто ли приходится заставлять себя совершать необходимые действия? И, наконец, считает ли себя участник опроса ленивым человеком?

В исследовании приняли участие 2760 жителей 23 городов. Лишь 8 процентов из них согласились признать себя лентяями.

- Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху, - заметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Судя по результатам опроса, российские трудоголики сконцентрированы в Томске, Москве и Новосибирске, а Санкт-Петербург занял место ближе к середине таблицы.