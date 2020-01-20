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20.01.2020 13:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новая 24-я вылетная магистраль Москвы получит имя Генерала Дорохова

Текст: Сергей Жуков

В Москве открыли второй участок новой вылетной магистрали - проспекта Генерала Дорохова. Движение транспорта по нему в понедельник запустил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Первый участок новой магистрали протяженностью 14 километров открылся в сентябре прошлого года. Второй участок от Аминьевского до Минской улицы стал доступным для автомобилистов 20 января. Еще один отрезок дороги с выходом на Третье транспортное кольцо планируют запустить до конца года.

"Это сложный проект с огромным количеством путепроводов, эстакад и мостов, перекладкой инженерных коммуникаций, - пояснил Собянин. - Магистраль разгрузит Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе".

Новая 24-я вылетная магистраль Москвы будет носить имя генерал-лейтенанта русской армии, героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова. Такой вариант, по словам мэра, большинством голосов поддержали пользователи "Активного гражданина".

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