Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. ДТП произошло поздно вечером на Ярославском шоссе.

По неустановленной пока причине водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршруткой, сообщает "Интерфакс". В результате погиб мужчина, находившийся за рулем иномарки.

По данным полиции, травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.