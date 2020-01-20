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20.01.2020 01:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. ДТП произошло поздно вечером на Ярославском шоссе.

Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы

По неустановленной пока причине водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршруткой, сообщает "Интерфакс". В результате погиб мужчина, находившийся за рулем иномарки.

По данным полиции, травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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