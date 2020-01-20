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20.01.2020 21:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Если взглянуть трезво...

В провинции все реже встретишь пьяного человека – тенденция?
Текст: Николай Андреев (Чекалин)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Моя хорошая знакомая испытала потрясение: семилетний внук спросил у нее, что такое "пьяный". Еще раз: русский семилетний мальчик не знает, что такое "пьяный". Он ни разу в жизни не видел человека, который, что называется, на ногах не стоит. Вспоминаю свое детство: пьяные мужики были банальной деталью городского пейзажа.
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress

Давно отметил: на улицах нашего городка Чекалин, что в Тульской области, редко встретишь пьяного. Подвыпившие встречаются, но чтобы пьяный, то есть человек не в состоянии держаться прямо, его кидает с одной стороны улицы на другую, у него мутный взгляд, путаная речь - такого уж давно не припомню. А ведь совсем недавно, в 90-е годы, труднее было встретить трезвого, чем пьяного. Я появился в этом городке во второй половине 90-х годов - купил дом. И нужно было по хозяйству кое-что сделать. С трудом отыскал двух непьющих. Возле магазина постоянно клубилась толпа мужиков - пьяные глаза, пьяная походка, пьяные разговоры. Знакомый предприниматель рассказывал: в те года, когда ему приходил вагон с товаром и нужно было его разгрузить, он подъезжал к магазину и в минуту набирал грузчиков - за бутылку "рояля". Бутылка - универсальная и безотказная такса еще с советских времен. Вспахать грядки - бутылка. Привезти дрова - бутылка, провести электропроводку - бутылку. А "рояль", если кто забыл, это импортный спирт, заполнивший винные отделы от Москвы до самых до окраин.

Фото: iStock
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Было невозможно представить праздник без пьяных рож. Теперь этого нет. Более того, в День города у нас запрещено продавать спиртное. И народ как-то научился проводить праздники на трезвую голову. Да и в будние дни продажа водки и вина начинается с 14 часов, по выходным с 12, и никакой трагедии.

Толпа жаждущих выпить у магазина с годами редела, редела, и наконец осталась классическая группа "на троих". Два мужика и баба - красные испитые лица, мутный взгляд. Они с утра отирались на углу напротив магазина, дожидались двух часов, брали по пузырю и считали, что день прошел не зря. А потом у магазина остались двое, потом один. Он продержался с месяц и перебрался в печальное место - на кладбище.

Так что - не пьют? Пьют. Иной раз и крепко. Но нет повсеместного пьянства.

Совсем иное отношение к изготовлению самодельных напитков. Самогоноварение было хорошо развито, процветало. Оно и сегодня есть, но теперь не просто гонят самогон, а он с какими-то изысками, это уже не сивуха, а благородный напиток - настоянный на травах, на лимонных корочках, на ягодах. Кто-то варит ликер. Кто-то делает кальвадос. Настойки делают, как, например, я.

Так что - не пьют? Пьют. Иной раз и крепко. Но нет повсеместного пьянства, как раньше

Поинтересовался у владельцев наших магазинов: каковы цифры продаж спиртного? Точного учета по годам не ведут, но продажи за последние 15 лет упали втрое. Посмотрел статистику по стране. Она подтверждает мои наблюдения в нашем городке. Потребление спиртного в России неуклонно снижается - почти вдвое за период 2011-18 годы, с 18 литров до 9,3 литра на человека в год. Опросы населения показывают: каждый четвертый россиянин не употребляет спиртные напитки, 42 процента покупает бутылку считанные разы в год, 19 процентов - два-три раза в месяц. Цифры впечатляющие.

Фото: iStock
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Французская газета "Монд" посвятила этому факту - снижение потребления спиртного в России - специальную публикацию, в которой делается вывод: "Москва успешно борется с употреблением алкоголя и может преподать урок другим странам".

В чем причина, что пьяные почти исчезли? Ну, первая на поверхности: вымерли пьющие. Но ведь они и раньше помирали, но на алкогольную вахту заступала новая смена, не менее многочисленная. А теперь смена не вырастает. Среди молодых как-то стало немодно что ли выпивать. Популярны тренажерные залы - их множество, и они всегда заполнены. Посмотрите записи в социальных сетях - в них масса фото о здоровом образе жизни и почти не встретишь фото пьянства. Возможно, кофе вытесняет алкоголь, появилось множества кофеен - по статистике, потребление кофе в России возросло за последние десять лет на 60 процентов. По-прежнему популярен чай. Если я к кому-то захожу, то на стол ставятся чайные чашки, а не рюмки, как это было еще в моде лет 15 назад. Кстати, до революции в нашем городке было два трактира и пять чайных. Любил русский народ посидеть у самовара.

И еще одна причина снижения потребления алкоголя: практически перестали пить на работе. Да и работа стало другой - она требует трезвого ума.

Я бы не сказал, что ведется какая-то серьезная антиалкогольная кампания. Не сравнить с антиалкогольной истерией начала горбачевского правления. Оказывается, можно успешно бороться с пьянством без вырубки виноградников, без талонов на водку, без закрытие мест торговли вином и водкой, можно обойтись без запрета банкетов, без навязывания как бы традиции "безалкогольных свадеб", без, наконец, постановления политбюро. Человек как-то сам почувствовал пагубу выпивки.

Потребление спиртного в России снизилось с 2011 по 2018 гг. с 18 до 9,3 литра на человека в год

Факт этот означает: в жизни нашего общества произошли крутые перемены. Люди изменились, общество стало другим - оно стало трезвым. Ну, или выражусь точнее: разумным в потреблении спиртного. Будем надеяться, что процесс необратимый.

Становится ли наше общество трезвым? Не готов делать глобальные выводы. Пишу о том, что вижу своими глазами на улицах моего города. И знаю, что многие мне не поверят - прочно засел в мозгах древний афоризм "Житие на Руси есть питие", потому скажут: лакировка действительности. Не собираюсь их убеждать и переубеждать. Мое дело - отметить явление, которое, возможно, есть проявление тенденции. А твердо ли повернуло общество к трезвому образу жизни, покажет будущее.

Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Проблема алкоголизма

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