Температура в Москве будет почти как в Сочи

В начале недели погоду в центре европейской территории будет определять очередной антициклон, который распространился к нам из континентальных районов Европы. Он по-прежнему будет поддерживать теплую весеннюю погоду, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Осадки прогнозируются небольшие.

На севере Центрального округа (Тверская область) неделя начнется с плюс 4 градусов. Во вторник будет даже до плюс 5 градусов. На юге Центрального округа (Воронежская, Тамбовская, Липецкая области) примерно столько же - от минус 1 до плюс 4 градусов.

В Поволжье чуть прохладнее, чем в центре. Минус 4 - плюс 2 градуса.

На юге европейской территории - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае в начале недели без осадков. Днем минус 2 - плюс 3 градуса, то есть даже холоднее, чем в центре. На Черноморском побережье в районе Сочи тоже не жарко - до плюс 9 градусов. И это в начале недели. А в конце, по предварительному расчету Гидрометцентра, до плюс 5 градусов. То есть практически как в Москве.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах - в первые дни недели крепкие морозы: ночью до минус 30 и ниже градусов. Днем минус 20-25 градусов. Местами может пройти снег, но без сильного ветра. На юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях - температура будет колебаться от минус 19-24 ночью и 8-13 днем до минус 13-18 ночью и минус 1-6 днем. Пройдет снег и возможны метели.

На севере Красноярского края с понедельника до среды ожидается понижение температуры. Если в понедельник днем минус 23-28 градусов, то во вторник и среду до минус 32 градусов. А по ночам местами до минус 40 градусов. Речь идет об Эвенкии и юге Таймыра. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае до минус 15-20 градусов в понедельник и вторник, в среду минус 13-18 градусов. Ночью до минус 25-28 градусов. Местами пойдет снег.

На юге Хабаровского края тоже стоят 30-градусные морозы по ночам. Днем там минус 20. В Приморье ночью до минус 20 градусов, а днем 4-9 , к среде минус 1-6 градусов.

В столичном регионе неделя начнется с вполне весенней погоды - днем в понедельник ожидается минус 1 - плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки.

21 января также возможны осадки и тоже не по зимнему тепло - до плюс 4 градусов. Ночью примерно столько же. Но будет довольно ветрено. 22 января ожидается снег. В течение суток от минус 3 до плюс 2 градусов.

А вот, начиная с четверга и до конца недели, температура уже будет отрицательной. 23 января небольшой снег и минус 1-6 градусов в течение суток. И с 24 по 26 января местами небольшой снег: ночью минус 3-8 градусов, а вот днем опять столбики термометров уйдут в плюс.