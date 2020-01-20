В Калуге прошел Рождественский шахматный турнир

18 января в Калуге состоялся Рождественский турнир по быстрым шахматам, организованный Калужской областной шахматной федерацией.

Место для проведения турнира предоставил Калужский Государственный университет им.К.Э.Циолковского. Более 130 школьников 2007 года рождения и младше соревновались в трех возрастных группах.

Основные цели турнира: популяризация данного вида спорта, развитие умственных способностей детей и продвижение общероссийского проекта "Шахматы в школу".

Одним из организаторов турнира выступил депутат городской думы Калуги, президент Калужской областной шахматной федерации Юрий Титков: "Мы всегда говорим, что шахматы - один из самых доступных видов спорта, здесь не требуется наличие какого-то дорогого оборудования. При этом игра в шахматы развивает интеллект, логическое мышление, память. Два года назад в нашей области стартовала программа "Шахматы в школу", благодаря которой во всех школах в 1-2-х классах на постоянной основе появился предмет "Шахматы". Наша федерация эту инициативу всячески поддерживает".

Депутат отметил, что интерес к шахматам с каждым годом растет, проводится все больше соревнований. Благодаря усилиям вице-президента Калужской областной шахматной федерации Алексея Строганова закуплены 75 комплектов шахмат и часов, теперь федерация может проводить массовые турниры с участием 150 человек.

Ученица калужской православной гимназии Ксюша Павлючева благодаря папе играет в шахматы с семи лет, этот вид спорта ей нравится тем, что здесь надо думать и развивать логику. Она уже участвовала в различных турнирах, занимала призовые места. Сегодня девочка проиграла, но не отчаивается, собираясь провести серьезную работу над ошибками.

Победителей турнира наградили кубками и медалями.