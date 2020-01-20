В крещенских купаниях в Москве приняли участие более 125 тысяч человек

В Москве завершились крещенские купания. Об этом рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы.

Для проведения крещенских купаний было подготовлено 46 адресов, где обустроили 50 майн на водоемах и 33 купели. Во всех местах были установлены палатки для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем. На водоемы пришли 202,6 тыс. человек, из них купались 125,6 тыс. человек.

"Наибольшее количество искупавшихся людей зарегистрировано на водоемах ВАО и СЗАО", - уточнили в ведомстве.

Безопасность мероприятий обеспечивали более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и 150 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы; около 400 сотрудников Департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по Москве, МВД и Департамента здравоохранения, а также добровольцы.

"Благодаря хорошей организации мероприятий крещенские купания в столице прошли без происшествий", - отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.