Москвичей и гостей города начали консультировать банкоматы. Сотрудник банка общается с клиентами с помощью камер и огромного экрана в верхней части банкомата. На всю столицу имеется пока всего два видеобанкомата - в отделениях одного из ведущих банков в торговом центре "Афимолл Сити" и возле станции метро "Цветной бульвар", но в будущем они могут прийти во все отдаленные районы города.

Без паники! На все вопросы у банкомата теперь по видеосвязи ответит оператор. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Внешне они похожи на обычные, только пошире. Принимают и выдают наличные, переводят средства, показывают баланс, все как у всех. Но благодаря еще наличию большого экрана, камерам и телефонной трубке клиент может обратиться за помощью к сотруднику банка онлайн. Как и менеджер в офисе, оператор в режиме "одного окна" дает более 90% стандартных услуг, за исключением разве что выдачи новой карты. Корреспондент "РГ" попробовала сменить на карте ПИН-код. Ответивший оператор пошагово рассказал, как в основном меню банкомата найти сначала пункт "Сервисы", затем найти опцию "Изменить ПИН". На все ушло четыре минуты. Для молодежи, конечно, подобный алгоритм не нужен. А вот людям старшего поколения, которым новинки современной техники поддаются не сразу, видеоконсультант поможет чувствовать себя увереннее и спокойнее справиться, например, с оплатой платежек по коммуналке.

По словам Романа Прохорова, члена совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, москвичи далеко не консервативны и готовы к новым сервисам: "Москва, как огромный мегаполис, хороша тем, что на ее территории можно ставить любые эксперименты. Умным устройствам люди доверяют как живому человеку, требуется лишь время, чтобы они привыкли к ним. Так что видеобанкоматы, скорее всего, приживутся в столице. Такой формат обслуживания значительно сэкономит время клиентов банка, ведь когда все сотрудники будут заняты, можно быстро связаться со специалистом по видеосвязи. Оператор банкомата отвечает в разы быстрее, чем сотрудник кол-центра".

В случае популярности такого формата новые банкоматы появятся и на улицах города, как мини-офисы. "Технология будет особенно востребована в отдаленных от центра районах, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме", - поделился планами Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса - старший вице-президент ВТБ. По его словам, видеобанкоматы позволят значительно сократить затраты банка на открытие или расширение отделений и предоставить клиентам полный спектр услуг в режиме 24/7.

Видеобанкоматы позволят сократить затраты на открытие банковских отделений и предоставят клиентам весь спектр услуг в режиме 24/7

У видеобанкомата, кстати, есть окно приема и выдачи документов на вклады, кредиты и ипотеку. Установленный внутри принтер будет печатать горожанам необходимые справки и документы на подпись. Ручка тут тоже есть, так что онлайн можно будет получать почти все основные услуги банка.

Новую технологию исследуют в столице и другие банки.