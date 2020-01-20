В Подмосковье два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля

ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло на переезде в Подмосковье. ЧП случилось в 04:45 мск на пересечении 67 км железной дороги Москва - Рязань и 10 км автодороги ММК - Чечевилово.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области. По неустановленной пока причине автомобиль "Киа" выехал на железнодорожные пути, где его протаранил пассажирский электропоезд дальнего следования.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение поездов временно приостановлено.