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20.01.2020 23:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Придутся по сердцу

В Подмосковных поликлиниках откроют сердечные кабинеты
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 10(8064)
Четыре центра амбулаторной онкологической помощи и 64 кабинета по наблюдению за больными с хронической сердечной недостаточностью откроются в Подмосковье в этом году. Как отметил первый вице-губернатор области Ильдар Габдрахманов, это будет очередным этапом реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Один центр амбулаторной онкологической помощи в области уже есть. Его открыли в прошлом году на базе Клинской городской больницы. Эти центры, по сути, являются теми же онкологическими отделениями, но с поликлиническим уклоном. В центр, например, можно прийти на пару часов, чтобы получить курс химиотерапии. Можно пообщаться с психологами, которые будут работать в каждом таком центре, ведь большинство больных раком находятся в подавленном состоянии, когда узнают о диагнозе. Но главное - центры будут оснащены всем необходимым для быстрого проведения онкоскрининга на основные виды злокачественных опухолей. "В этом году центры появятся в Красногорске, Коломне, Подольске и Химках", - уточнил Габдрахманов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Кабинеты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - это тоже приближение медицинской помощи к населению. В области работают 22 сосудистых центра, но они ориентированы в первую очередь на спасение людей, туда везут тяжелых больных с инсультами и инфарктами. А для профилактического наблюдения вполне годятся обычные поликлиники. Но теперь в них сердечников выделят в отдельную "касту". Нет, на прием к кардиологу по-прежнему придется записываться, а вот с решением простых вопросов - продлить ли рецепт, снять кардиограмму, получить консультацию по новым лекарствам и методам лечения - без проблем помогут в сердечных кабинетах. Они откроются в каждом муниципалитете области, пообещал первый вице-губернатор.

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