Верховный суд объяснил, как действует соглашение о разделе имущества

На примере семьи из подмосковного Красногорска Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда объяснила тонкости действия соглашения о разделе имущества. Вопрос этот очень важный и болезненный, ведь в случае развода большинству супругов, как правило, есть что делить.

Соглашение о разделе имущества - это один из вариантов решить возможную в будущем проблему: кто из супругов что получит, если брак распадется. Кроме соглашения есть еще брачный договор. Но это разные вещи. В нашем случае супруги прожили в браке десять лет и за три года до развода подписали соглашение о разделе имущества, поделив в документе все, что нажили. Но, спустя несколько лет, уже после развода бывший супруг пошел в суд с иском, в котором попросил признать это соглашение о разделе недействительным и поделить поровну все, что было у семьи перед разводом. Ответчица заявила, что все сроки исковой давности прошли.

Красногорский городской суд в иске бывшему супругу отказал. Московский же областной суд с таким решением не согласился и встал на сторону истца. Он отменил вердикт коллег из Красногорска и принял другое решение - соглашение о разделе имущества признал недействительным и отдал истцу половину нажитой квартиры.

Бывшая супруга с таким решением не согласилась и попросила Верховный суд отменить несправедливое, на ее взгляд, решение. И с ее доводами согласились.

Судя по материалам дела, супруги прожили в браке практически десять лет. За это время жена по ипотеке купила квартиру. Деньги на нее она получила в банке по кредитному договору. Через три года супруги заключили соглашение о разделе имущества. По нему жене отошла машина Mazda и квартира, а также обязательство выплатить по ней ипотеку самой. Супругу достались две машины - Opel, BMW и телевизор.

Красногорский горсуд увидел, что супруг с момента подписания соглашения все пять лет молчал и его не оспаривал. Поэтому суд и согласился с ответчицей, что сроки исковой давности оспаривания истец пропустил.

Областной суд, когда сам принимал новое решение, исходил из того, что дележ - одному машина и квартира, другому две машины - неправильный. Ведь машины, которые получил супруг, не были их общей собственностью. Поэтому апелляция сказала, что ответчица не представила нужные доказательства. То есть в соглашении нет общей цены всего семейного добра. И не доказано, что стоимость общего имущества и части, которую получила ответчица по соглашению, - равна. Да и срок давности оспаривать соглашение, по мнению областного суда, не пропущен.

Супруги вправе включать в договор о разделе имущества любые соответствующие закону условия

Верховный суд с такими утверждениями не согласился и объяснил, почему. Начал он с Семейного кодекса. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, которые вытекают из семейных отношений (статья 7). Изменения правового режима общего имущества возможно на основе брачного договора (статья 41.42), соглашения о разделе имущества (статья 38), соглашения о признании имущества одного из супругов общей собственностью (статья 37).

Теперь подробнее про соглашение о разделе. В законе сказано, что общее имущество может быть разделено между супругами по их соглашению. Такое соглашение по их желанию можно нотариально удостоверить. Соглашение о разделе является основанием для возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей супругов по отношению к их совместной собственности.

Вывод Верховного суда: супруги, в том числе бывшие, вправе по своему усмотрению не только изменять режим общей собственности добра, нажитого в браке, но и включать в брачный договор или иное соглашение любые не противоречащие закону условия. В том числе и о распоряжении личным имуществом каждого.

Именно такое соглашение и было у экс-супругов. Вывод апелляции, что стоимость имущества, передаваемого по соглашению одному, должно соответствовать стоимости оставшегося у другого, не основан на законе, сказал Верховный суд. Областные судьи не приняли во внимание, что соглашение стороны исполнили. Ответчица выплатила ипотеку сама, истец получил Opel, которым он пользовался и не оспаривался. Да и срок исковой давности посчитан неправильно. В Гражданском кодексе (статья 181) сказано, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае если предъявляет иск человек, не являющийся стороной сделки, то со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Срок же исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной составляет всего год. И течение этого срока начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. Областной суд посчитал, что срок давности не нарушен. Но никаких мотивов он не привел. Соглашение о разделе имущества супруги подписали в 2013 году. Именно с этого момента у сторон возникли предусмотренные соглашением права и обязанности. Верховный суд велел дело пересмотреть.