Головинский районный суд столицы рассмотрит по существу уголовное дело водителя эвакуатора легковых автомобилей, виновного в смертельном ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, авария произошла на севере столицы, в районе дома 4 на Петрозаводской улице в Ховрино. Следствие установило, что водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей к основной дороге территории. Причем задним ходом. И не заметил идущего навстречу автомашине пешехода.

Скорость эвакуатора, по данным следствия, в момент наезда была небольшой. Из-за технических особенностей платформы спецмашины при столкновении с человеком удар как бы переломил пешехода. Тяжело пострадавшего в аварии прохожего вскоре отправили в больницу. Но спасти его не удалось: по заключению медиков, при столкновении с тяжелой машиной он получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье виновнику грозит до пяти лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии.

Водителю эвакуатора по решению следователей УВД по Северному административному округу столицы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.