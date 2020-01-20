Новости

Audi привезла в России эксклюзивный Q5 20:58
Врач рассказал, сколько нужно пить воды для здоровья организма 20:24
В Польше в 3D воссоздали гробницу "таинственного князя" 20:16
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе 20:10
Глава правительства Михаил Мишустин поблагодарил налоговиков за работу 20:07
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми 19:47
Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 19:40
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 19:19
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 19:07
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 18:53
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 18:53
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 18:50
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 18:40
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 18:29
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 18:25
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы 17:39
На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы 17:38
В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
20.01.2020 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дал задний ход

Водителя эвакуатора будут судить за смертельную аварию
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Головинский районный суд столицы рассмотрит по существу уголовное дело водителя эвакуатора легковых автомобилей, виновного в смертельном ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, авария произошла на севере столицы, в районе дома 4 на Петрозаводской улице в Ховрино. Следствие установило, что водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей к основной дороге территории. Причем задним ходом. И не заметил идущего навстречу автомашине пешехода.

Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Скорость эвакуатора, по данным следствия, в момент наезда была небольшой. Из-за технических особенностей платформы спецмашины при столкновении с человеком удар как бы переломил пешехода. Тяжело пострадавшего в аварии прохожего вскоре отправили в больницу. Но спасти его не удалось: по заключению медиков, при столкновении с тяжелой машиной он получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье виновнику грозит до пяти лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии.

Водителю эвакуатора по решению следователей УВД по Северному административному округу столицы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов