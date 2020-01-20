Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

В Туле женщина обнаружила в своем туалете змею и от страха чуть не потеряла сознание. Теперь эту змею ловят всем домом.

Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода". Женщина убежала из дома, предоставив заниматься змеей сыну. Тот сфотографировал незваную гостью и позвонил в Тульский зооэкзотариум. К сожалению, когда специалисты приехали на место, змеи уже не было.

- Мы сразу же выехали, но змея не будет ждать на месте. По всей видимости, она опять уползла по коммуникациям. Теперь у нас надежда на то, что жители этой многоэтажки, к которым она выползет в следующий раз, не испугаются и постараются ее задержать - например, накроют ведром или тканью, - рассказала "РГ" заведующая отделом развития Тульского зооэкзотариума Елена Курлыкова.

По фотографиям специалисты точно определили, что беглянка - маисовый полоз. Это одна из самых неприхотливых змей, и поэтому полозов часто заводят любители. Однако с ростом количества "домашних змей" увеличилось и число их побегов. Так, в декабре сотрудники зооэкзотариума ловили такого же маисового полоза в магазине обуви. Но там им повезло больше: сотрудники магазина сразу накрыли змею ведром, и та спокойно дождалась специалистов.

- Сейчас зима, на улицу змея не уйдет. Самые большие наши опасения связаны с тем, что она может заползти в подвал и подхватить там грибок, - говорит Елена Курлыкова.

Сотрудники зооэкзотариума обращаются к жителям этой многоэтажки в Привокзальном районе Тулы с просьбой задержать полоза, если он выползет к ним, и сразу же позвонить в зоопарк.

- Это совершенно не опасная змея! Полоз не ядовит - даже если вдруг укусит, ничего страшного не произойдет, - уверяет Елена Курлыкова. - Сейчас главное спасти его и потом вернуть владельцу, если тот обнаружится.