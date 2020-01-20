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20.01.2020 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хвойный патруль

Перед Новым годом в лесу незаконно срубили тысячи елей
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
В предновогодний период лесу был нанесен ущерб более чем на 18 млн рублей, подсчитали в Рослесхозе.

Как отмечает ведомство, перед Новым годом было незаконно срублено более десяти тысяч деревьев. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской областях, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

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"Лесными инспекторами было проведено более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев. На нарушителей наложено 98 административных штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской областях", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.

Проверки прошли согласно поручению, которое было дано территориальным подразделениям Рослесхоза и региональным лесным ведомствам в начале декабря 2019 года. "В частности, в ряде регионов был усилен режим охраны хвойных насаждений, увеличена кратность патрулирования лесных участков совместно с представителями органов внутренних дел и с привлечением общественных лесных инспекторов", сообщает ведомство.

По данным регионов, гражданам официально было продано около 364 тысяч елей. Это на 66,5 тысячи деревьев больше, чем в предновогодний период 2018-2019 годов.

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