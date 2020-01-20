Пограничники перекрыли поставки черной икры из Хабаровска в Краснодар

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили и перекрыли нелегальный почтовый канал поставки осетровой икры из Хабаровска в Краснодар.

Из двух посылок изъяли 26 стеклянных банок с деликатесом общим весом 13 килограммов.

"Один из фигурантов был задержан в Краснодаре при получении почтового отправления. В ходе следственных действий он дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе управления.

В отношении гражданина, незаконно отправлявшего икру на другой конец страны, завели уголовное дело о незаконном обороте особо ценных видов водных биоресурсов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ).

Пограничники также провели обыски и обнаружили дома у фигурантов еще 30 килограммов черной икры и части осетров весом 20 килограммов.