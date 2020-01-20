Во Владивостоке продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Для продолжения борьбы за звание чемпионки мира Горячкиной в оставшихся партиях нужно побеждать. Фото: РИА Новости

Напомним, что матч за мировую корону состоит из 12 партий. Он проводится в период с 5 по 24 января.

Первые партии прошли с 5 по 12 января в Шанхае, а остальные проходят с 16 по 24 января во Владивостоке.

Чтобы стать новой шахматной королевой, одной из претенденток необходимо набрать 6,5 очка. В случае ничейного исхода будет проведен тай-брейк.

Гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. Победительница получает 60 процентов от этой суммы (или 55 процентов в случае успеха на тай-брейке).

Увы, но прошедшие сегодня партии матча сложились для Горячкиной неудачно.

В девятой партии китаянка воспользовалась ошибкой Александры и сравняла счет - 4,5:4,5.

В десятой партии у российской шахматистки были белые фигуры. Как сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации, Горячкина методично пыталась пробить эшелонированную оборону черных.

Однако белые поторопились начать пешечное наступление на ферзевом фланге, позволив сопернице захватить открытую линию "а" и получить серьезную контригру.

В целом позиция не выходила за пределы равенства, но после размена слонов в ладейном окончании черные получили некоторое преимущество за счет проходной пешки. Чемпионка мира из Китая уверенно нагнетала напряжение, и в сложной позиции Александра допустила роковую ошибку, после чего ее положение стало безнадежным. После 62-го хода черных россиянка признала свое поражение.

Счет в матче стал 5,5:4,5 в пользу Вэньцзюнь. Одиннадцатая партия, которая может стать последней, будет сыграна в среду.

Отметим, что из российских спортсменок чемпионским титулом владела только Александра Костенюк в течение двух лет. В 2008-м она выиграла на первенстве планеты по нокаут-системе в Нальчике.

Тем временем, в голландском Вейк-ан-Зее на престижном шахматном турнире прошли партии 8-го тура.

Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев свои поединки завершили вничью, а вот Никита Витюгов, который встречался с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, проиграл.

Дубов поделил очки с американцем Уэсли Со, а Артемьев - с одним из хозяев состязаний Анишем Гири. Вничью сыграл и лидер турнира иранец Алиреза Фируджа (с голландцем Йорденом ван Форестом), и его догнал шахматист из США Фабиано Каруана, победивший индуса Вишванатана Ананда.

Фиружа и Каруана набрали по 5,5 очка, ван Форест вышел на чистое 3-е место (5 турнирных баллов), Со, Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда имеют по 4,5 очка, Артемьев и Дубов - по 4, у Витюгова - 2,5.