В Бурятии объявили режим "черного неба"

В столице Бурятии объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным ГУ МЧС, содержание фенола в атмосфере Улан-Удэ превышало допустимую концентрацию в 3,8 раза, сероводорода - в 1,1 раза, диоксида азота - в 1,2.

Смог окутал город с наступлением морозной безветренной погоды. В такие дни выбросы множества дымящих труб закрывают небо плотной серой пеленой. Столица Бурятии находится в низине, поэтому вредные примеси не рассеиваются, а скапливаются над ней.

Как пояснила замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева, источников загрязнения в городе несколько: это ТЭЦ, небольшие котельные, частный сектор и автомобильный транспорт. И если выбросы теплоэлектроцентрали еще хоть как-то контролируются Росприроднадзором, то повлиять на другие источники очень сложно.

По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в Улан-Удэ насчитывается около 20 тысяч частных домовладений, 77,7 процента из которых имеют печное отопление. Все остальное приходится на котлы, большинство из которых также "едят" дрова или уголь. Более экологичные виды топлива, к примеру древесные брикеты, владельцам подворий не по карману.

Наталья Тумуреева считает, что предвидеть подобную проблему нужно было еще лет 20 назад, когда застраивался пригород.

Тем временем от такой же проблемы страдают жители Читы. В связи с этим в соцсетях звучат призывы газифицировать Бурятию, Забайкалье и Иркутскую область. Тогда проблема "черного неба" исчезнет сама собой.