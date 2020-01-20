В Якутии мужчина из-за ревности избил гвоздодером двух односельчан

В Анабарском районе Якутии мужчина, приревновав жену сразу к двум односельчанам, насильно увез их к себе домой, где жестоко избил гвоздодером.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что ее знакомых насильно удерживают в одном из домов, а ей удалось сбежать. Приехавшим по указанному адресу полицейским пришлось выбивать дверь, чтобы проникнуть внутрь. В доме они обнаружили двух окровавленных мужчин и 37-летнего пятикратно судимого хозяина, который их удерживал. У одного из потерпевших была сломана рука, у второго челюсть. Орудие расправы лежало здесь же - гвоздодер.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МВД по Якутии, выяснилось, что страсти разыгрались из-за ревности. Злоумышленник приревновал свою жену к обоим односельчанам, ворвался в дом к одному из них, когда там находились оба вместе с их знакомой, и всех троих каким-то образом сумел увезти к себе на снегоходе "Буран".

Пока он заводил в дом мужчин, женщине удалось сбежать (у нее тоже зафиксированы синяки и ушибы). О происходящем она позвонила в полицию из магазина, поскольку мобильный телефон ревнивец у нее отобрал.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел еще по трем статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, а также нарушение неприкосновенности жилища.